Ultimi biglietti per lo show della Rino Gaetano Band

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimi biglietti disponibili per la serata di oggi, ore 21.15 al Teatro delle Energie di Grottammare per il concerto della Rino Gaetano Band che ha richiamato spettatori da ogni dove, addirittura da Crotone paese originario dell’artista scomparso. Uno spettacolo unico rassicura il nipote del cantautore calabrese Alessandro, presente sul palco come cantante e percussionista, che racconterà aneddoti singolari sulla vita dello zio. Tutto pronto quindi per il primo appuntamento della Proloco di Grottammare, Lido degli aranci, che per l’occasione vedrà la presenza in platea di ben 10 proloco del territorio con a capo il presidente regionale Marco Silla e il presidente provinciale Quinto Sagripanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ultimi biglietti per lo show della rino gaetano band

© Ilrestodelcarlino.it - Ultimi biglietti per lo show della Rino Gaetano Band

In questa notizia si parla di: ultimi - biglietti

Mika, al via il tour estivo con quattro date in Italia, gli ultimi biglietti

Gran Premio di Monza, in vendita gli ultimi biglietti: dove acquistarli

Inter Torino, San Siro verso il sold out: ultimi biglietti disponibili e tutte le info utili per i tifosi

ultimi biglietti show rinoGrande attesa a Grottammare per la Rino Gaetano Band al Teatro delle Energie - Il nipote Alessandro: «Sarà una serata piena di poesia e buona musica» ... Si legge su lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimi Biglietti Show Rino