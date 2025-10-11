Ultimi biglietti per lo show della Rino Gaetano Band
Ultimi biglietti disponibili per la serata di oggi, ore 21.15 al Teatro delle Energie di Grottammare per il concerto della Rino Gaetano Band che ha richiamato spettatori da ogni dove, addirittura da Crotone paese originario dell’artista scomparso. Uno spettacolo unico rassicura il nipote del cantautore calabrese Alessandro, presente sul palco come cantante e percussionista, che racconterà aneddoti singolari sulla vita dello zio. Tutto pronto quindi per il primo appuntamento della Proloco di Grottammare, Lido degli aranci, che per l’occasione vedrà la presenza in platea di ben 10 proloco del territorio con a capo il presidente regionale Marco Silla e il presidente provinciale Quinto Sagripanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ultimi - biglietti
Mika, al via il tour estivo con quattro date in Italia, gli ultimi biglietti
Gran Premio di Monza, in vendita gli ultimi biglietti: dove acquistarli
Inter Torino, San Siro verso il sold out: ultimi biglietti disponibili e tutte le info utili per i tifosi
Assicuratevi gli ultimi biglietti! sabato 11 ottobre 2025 ? ore 20.30 Cinema Teatro Chiasso Sul palcoscenico del Cinema Teatro tornano I Legnanesi, PAGINA UFFICIALE e la strampalata famiglia Colombo, - facebook.com Vai su Facebook
Incredibile ma vero… ultimi biglietti (!!) per la mia prima Arena di Verona qui https://ticketone.it/artist/francesca-michielin/… - 10 giorni - X Vai su X
Grande attesa a Grottammare per la Rino Gaetano Band al Teatro delle Energie - Il nipote Alessandro: «Sarà una serata piena di poesia e buona musica» ... Si legge su lanuovariviera.it