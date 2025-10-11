UILA Puglia e Fondazione ANT | il 17 ottobre l’ambulatorio mobile preVIENI fa tappa a Ginosa per gli screening oncologici gratuiti rivolti ai lavoratori agroalimentari

Tarantini Time Quotidiano Il 17 ottobre 2025, presso la Società Cooperativa Agricola “Terre” di Ginosa (TA), l’ambulatorio mobile di Fondazione ANT offrirà visite di prevenzione oncologica gratuite nell’ambito della terza edizione di “preVIENI”, il progetto promosso da UILA Puglia per portare la diagnosi precoce nei luoghi di lavoro del comparto agroalimentare. L’iniziativa rientra in un tour regionale che tocca aziende e comunità, con equipe mediche ANT specializzate in screening su melanoma, tiroide, mammella e testicolo, per favorire accesso tempestivo e vicino ai territori.? “PreVIENI nasce per una ragione semplice e urgente: in Puglia, nel 2024, circa 424 mila persone, pari al 10,9% dei residenti, hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, dato in crescita e sopra la media nazionale,” dichiara Antonio Trenta, segretario generale UILA Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

