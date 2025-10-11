UE Tajani | ‘Sostenere adesione di Ucraina Moldavia e Georgia’

“Io preferisco parlare di riunificazione dei Paesi dell’Europa orientale all’Europa. Perché non hanno avuto la possibilità di scegliere, quando noi invece l’avemmo, di aderire ad un grande progetto di pace, perché la loro libertà era conculcata, perché c’erano delle dittature in quei singoli paesi sotto l’egida della grande dittatura dell’Unione Sovietica. Finita quella stagione, con. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - UE, Tajani: ‘Sostenere adesione di Ucraina, Moldavia e Georgia’

In questa notizia si parla di: tajani - sostenere

Elezioni regionali | Meloni, Salvini e Tajani ad Ancona per sostenere Acquaroli: parte la volata finale

Manovra, la Lega vuole un contributo di 5 miliardi dalle banche «per sostenere famiglie e imprese». Tajani: «Roba da Unione Sovietica»

Tajani all'opposizione: uniamo forze per sostenere piano Trump

Questa mattina Pro Vita & Famiglia ha consegnato al ministro degli Esteri Antonio Tajani 18.000 firme per chiedere al Governo di sostenere il Rapporto Speciale ONU A/80/158 contro la maternità surrogata, in discussione oggi all’Assemblea Generale delle N - facebook.com Vai su Facebook

Antonio #Tajani è a Parigi per una riunione dei Ministri degli Esteri sul piano di pace USA per Gaza. L'incontro mira a sostenere la mediazione di USA, Qatar ed Egitto, dopo l'accordo Israele-Hamas, e riaffermare l'impegno italiano per la stabilità della regione. - X Vai su X

"Abbiamo molto da fare": Vucic ribadisce che l'adesione della Serbia all'UE resta fondamentale - Il presidente della Serbia ha dichiarato a Euronews che il suo Paese deve affrontare importanti sfide, affermando che "abbiamo molto da fare, molte cose da fare", bilanciando le richieste dei ... Secondo it.euronews.com

Tajani: "Kiev entri nell'Ue, processo sia più rapido per Bosnia e Balcani" - "Abbiamo dato parere favorevole all'avvio dei negoziati con l'Ucraina per l'adesione all'Ue e abbiamo apprezzato la decisione di Kiev di dare nuove norme per la minoranza ungherese, cosa ... Come scrive ansa.it