Ue Mattarella | auguro veloce ingresso Macedonia Nord e Moldova

Venezia, 11 ott. (askanews) – “Mi auguro un veloce ingresso della Macedonia del Nord e della Moldova nell’Unione europea. L’Italia è pienamente di questo avviso e il nostro Governo è su questa linea”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 35esimo anniversario della Commissione di Venezia. All’evento sono presenti anche la presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu, e la presidente della Repubblica di Macedonia del Nord, Gordana Siljanovska-Davkova. “Non faccio che ripetere che il tempo è pienamente maturo per questo ingresso” ha concluso Mattarella. 🔗 Leggi su Ildenaro.it