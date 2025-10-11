Ucraina Zelensky sente Trump | Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare anche Mosca | Hanno parlato anche dei missili a lungo raggio

Il presidente ucraino a colloquio col tycoon: "Abbiamo parlato di difesa aerea, è stato produttivo e positivo".

Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì

