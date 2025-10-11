Ucraina Zelensky sente Trump | Parlato di difesa aerea

Telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “Ho avuto una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, molto positiva e produttiva. Mi sono congratulato con lui per il suo successo e per l’accordo in Medio Oriente che è riuscito a raggiungere, un risultato straordinario. Se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, inclusa quella russa”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Ho informato il presidente Trump degli attacchi della Russia al nostro sistema energetico e apprezzo la sua disponibilità a sostenerci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

