Ucraina Zelensky sente Trump | Parlato di difesa aerea
Telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “Ho avuto una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, molto positiva e produttiva. Mi sono congratulato con lui per il suo successo e per l’accordo in Medio Oriente che è riuscito a raggiungere, un risultato straordinario. Se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, inclusa quella russa”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Ho informato il presidente Trump degli attacchi della Russia al nostro sistema energetico e apprezzo la sua disponibilità a sostenerci. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì
