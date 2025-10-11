Ucraina Zelensky sente Trump è convinto | Se ferma guerra a Gaza può fermare anche Mosca

Il presidente ucraino e il suo omologo a stelle e strisce si sono sentiti per far fronte sui prossimi passi da compiere per risolvere il conflitto in Ucraina e far sedere Putin ai negoziati. Intanto, Melania Trump riferisce di aver ottenuto la liberazione di bambini ucraini rapiti dalla Russia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

