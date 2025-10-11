Ucraina Zelensky sente Trump è convinto | Se ferma guerra a Gaza può fermare anche Mosca
Il presidente ucraino e il suo omologo a stelle e strisce si sono sentiti per far fronte sui prossimi passi da compiere per risolvere il conflitto in Ucraina e far sedere Putin ai negoziati. Intanto, Melania Trump riferisce di aver ottenuto la liberazione di bambini ucraini rapiti dalla Russia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì
Ucraina, Zelensky sente Trump: “Parlato di difesa aerea” - Telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Segnala msn.com
Zelensky a colloquio con Trump: “Dalla pace in Medio Oriente un segnale anche per l’Ucraina” - Kiev cerca sponde per la difesa aerea e non esclude un ruolo negoziale di Washington nella guerra con la Russia. Scrive fanpage.it