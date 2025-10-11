Ucraina Zelensky sente Trump al telefono | Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare anche Mosca

Tgcom24.mediaset.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino a colloquio col tycoon: "Abbiamo parlato di difesa aerea, è stato produttivo e positivo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina zelensky sente trump al telefono se fermi la guerra a gaza puoi fermare anche mosca

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Zelensky sente Trump al telefono: "Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare anche Mosca"

In questa notizia si parla di: ucraina - zelensky

Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì

ucraina zelensky sente trumpUcraina, Zelensky sente Trump: “Parlato di difesa aerea” - Telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Si legge su lapresse.it

ucraina zelensky sente trumpUcraina, telefonata tra Zelensky e Trump. 'Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare Mosca' - Kiev ripristina luce e acqua dopo gli attacchi notturni. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Zelensky Sente Trump