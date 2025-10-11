Ucraina Zelensky sente Trump al telefono | Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare anche Mosca
Il presidente ucraino a colloquio col tycoon: "Abbiamo parlato di difesa aerea, è stato produttivo e positivo".
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì
Ucraina, Zelensky sente Trump: "Parlato di difesa aerea" - Telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky.
Ucraina, telefonata tra Zelensky e Trump. 'Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare Mosca' - Kiev ripristina luce e acqua dopo gli attacchi notturni.