Ucraina Zelensky a Trump | A Gaza risultato straordinario ora fermi la guerra russa

Ildifforme.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una mediazione Usa per arrivare alla pace anche tra Russia e Ucraina. E’ quella invocata oggi, sabato 11 ottobre, da Volodymyr Zelensky in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.   Nel corso della telefonata il presidente ucraino ha esortato l’omologo statunitense a mediare la pace in Ucraina come ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina zelensky a trump a gaza risultato straordinario ora fermi la guerra russa

© Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky a Trump: “A Gaza risultato straordinario, ora fermi la guerra russa”

In questa notizia si parla di: ucraina - zelensky

Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì

ucraina zelensky trump gazaUcraina, telefonata tra Zelensky e Trump. 'Se ferma la guerra a Gaza può fermare anche Mosca' - Kiev ripristina luce e acqua dopo gli attacchi notturni. Come scrive ansa.it

ucraina zelensky trump gazaZelensky chiama Trump per congratularsi su Gaza, poi dice: “Si può fermare anche la guerra russa” - Il presidente ucraino: "La parte russa deve essere pronta a impegnarsi in una vera diplomazia: questo si può ottenere con la forza" ... Da dire.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Zelensky Trump Gaza