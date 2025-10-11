Ucraina telefonata Trump-Zelensky Kiev colpisce raffineria russa
Come riporta Ukrainska Pravda, citando il capo dell'ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak, Volodymyr Zelensky è impegnato in una conversazione telefonica con il suo omologo Usa, Donald Trump. Kiev prende di mira la produzione russa di idrocarburi. Intanto, mentre prosegue il martellante bombardamento russo su Kiev, gli ucraini hanno colpito di nuovo in profondità in territorio russo, attaccando e incendiando una raffineria di petrolio della Bashneft-Unpz a Ufa, capoluogo della repubblica della Baschiria, a nord del Kazakistan, a 1.400 km di distanza dal fronte ucraino. Lo scrive Ukrinform, citando una fonte informata dell gruppo per le operazioni speciali del servizio di sicurezza Ssu, che avrebbe condotto il raid mirato con un drone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
