Volodymyr Zelensky ha avuto una telefonata «molto produttiva» con Donald Trump. «Mi sono congratulato per il successo e l’accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa», ha scritto il leader ucraino su Telegram. «Ho informato Trump degli attacchi russi alla nostra energia. Grato per la disponibilità a sostenerci. Abbiamo discusso le possibilità di rafforzare la nostra difesa aerea e gli accordi al riguardo. Ci sono buone opzioni», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ucraina, telefonata tra Trump e Zelenksy: cosa si sono detti