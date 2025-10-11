Ucraina telefonata tra Trump e Zelenksy | cosa si sono detti
Volodymyr Zelensky ha avuto una telefonata «molto produttiva» con Donald Trump. «Mi sono congratulato per il successo e l’accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa», ha scritto il leader ucraino su Telegram. «Ho informato Trump degli attacchi russi alla nostra energia. Grato per la disponibilità a sostenerci. Abbiamo discusso le possibilità di rafforzare la nostra difesa aerea e gli accordi al riguardo. Ci sono buone opzioni», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: ucraina - telefonata
Ucraina, Trump vuole incontrare Putin e Zelensky «nei prossimi giorni». Ma il Cremlino frena sul leader ucraino. Telefonata tra Meloni e il presidente Usa
Guerra in Ucraina, telefonata tra Trump, Zelensky e i leader UE: «Ne ha abbastanza di Putin, è pronto a far crollare l?economia russa»
Trump-Putin, tre ore di vertice in Alaska: nessuna tregua in Ucraina | Lunga telefonata di Trump con Zelensky e poi coi leader Nato
Il presidente ucraino #VolodymyrZelensky ha esortato l'omologo statunitense #DonaldTrump nel corso di una telefonata a mediare la pace in Ucraina come ha fatto in Medio Oriente, stando a quanto dichiarato dallo stesso leader ucraino. Ansa/STRINGE - X Vai su X
Cosa è successo a Victoria Iershova? La donna ucraina è scomparsa da #Napoli. L’ultima telefonata ai familiari il #6ottobre 1999 per il compleanno della figlia, poi più nessuna notizia. Qualcuno ha informazioni utili? [PAGINA]? https://www.chilhavisto.rai.it/dl/ - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, telefonata tra Zelensky e Trump. 'Se ferma la guerra a Gaza può fermare anche Mosca' - Kiev ripristina luce e acqua dopo gli attacchi notturni. Riporta ansa.it
Zelensky a colloquio con Trump: “Dalla pace in Medio Oriente un segnale anche per l’Ucraina” - Kiev cerca sponde per la difesa aerea e non esclude un ruolo negoziale di Washington nella guerra con la Russia. Segnala fanpage.it