Ucraina ripristinata l’elettricità per 800mila residenti di Kiev dopo attacchi russi
In Ucraina l’energia elettrica è stata ripristinata per oltre 800mila residenti a Kiev, dopo i pesanti attacchi russi di ieri alla rete ucraina, che avevano causato un blackout in gran parte del Paese. Dtek, la più grande compagnia energetica privata ucraina, ha dichiarato che “i lavori principali per ripristinare l’alimentazione elettrica” erano stati completati, ma che alcune interruzioni localizzate stavano ancora interessando la capitale ucraina a seguito dei “massicci” attacchi russi di venerdì. Missili e droni sulla capitale: almeno 20 feriti. Nelle prime ore di ieri, attacchi russi con droni e missili hanno ferito almeno 20 persone a Kiev, danneggiato edifici residenziali e causato blackout in diverse zone dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
L’Ucraina ci ripensa: ripristinata l’indipendenza degli organi anti-corruzione. L’Ue: «Bene così». Esultano gli attivisti in piazza – Il video
