Ucraina la notizia è appena arrivata | cosa succede adesso

In una settimana segnata da un pesante blackout in Ucraina, conseguenza di un attacco coordinato di droni e missili russi, Donald Trump e Volodymyr Zelensky hanno tenuto una telefonata durata oltre mezz'ora, con toni insolitamente distesi. L'incontro, che giunge dopo anni di rapporti altalenanti tra lo studio ovale e Kiev, sembra indicare una graduale ritrovata sintonia tra i due leader: entrambi, secondo fonti vicine ai colloqui, avrebbero levigato le divergenze passate per concentrarsi su un terreno comune di cooperazione e sostegno. Ucraina- Usa: il dialogo tra i due leader. Il dialogo arriva in un momento cruciale, in cui l'Ucraina necessita di risposte rapide e concrete, e testimonia la possibilità che Washington e Kiev possano ridefinire le priorità della loro partnership strategica.

