Ucraina la notizia è appena arrivata | cosa succede adesso

In una settimana segnata da un pesante blackout in Ucraina, conseguenza di un attacco coordinato di droni e missili russi, Donald Trump e Volodymyr Zelensky hanno tenuto una telefonata durata oltre mezz’ora, con toni insolitamente distesi. L’incontro, che giunge dopo anni di rapporti altalenanti tra lo studio ovale e Kiev, sembra indicare una graduale ritrovata sintonia tra i due leader: entrambi, secondo fonti vicine ai colloqui, avrebbero levigato le divergenze passate per concentrarsi su un terreno comune di cooperazione e sostegno. Ucraina- Usa: il dialogo tra i due leader. Il dialogo arriva in un momento cruciale, in cui l’Ucraina necessita di risposte rapide e concrete, e testimonia la possibilità che Washington e Kiev possano ridefinire le priorità della loro partnership strategica. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Cosa è successo a Victoria Iershova? La donna ucraina è scomparsa da #Napoli. L'ultima telefonata ai familiari il #6ottobre 1999 per il compleanno della figlia, poi più nessuna notizia. Qualcuno ha informazioni utili?
Ucraina news oggi, raid Russia contro infrastrutture energia: blackout a Kiev
Ucraina: visita del card. Sepe a Leopoli, “appena arrivo in Vaticano, racconterò subito al Santo Padre ciò che ho visto e vissuto. Vorrei lo potesse vedere di persona”” - “Appena arrivo in Vaticano, racconterò subito al Santo Padre ciò che ho visto e vissuto”. Secondo agensir.it
UCRAINA: Peskoc, porremo fine a guerra non appena Kiev si arrendera' - "La Russia porra' fine alla sua offensiva in Ucraina non appena Kiev si arrendera', ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, esortando le autorita' ucraine a ordinare alle ... Lo riporta milanofinanza.it