Ucraina-Azerbaigian quarta giornata Gruppo D qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quarta giornata del Gruppo D di qualificazione Mondiali 2026. I padroni di casa vogliono mantenere il secondo posto, mentre gli azeri lottano per evitare l’ultimo posto. Ucraina-Azerbaigian si giocherà lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 20.45. UCRAINA-AZERBAIGIAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli ucraini hanno rialzato la testa dopo la spettacolare vittoria ottenuta in Islanda, che ha permesso loro di salire al secondo posto con 4 punti. Adesso la Nazionale di Rebrov spera di fare altrettanto contro gli azeri. Gli azeri stanno attraversando un momento molto delicato con un solo punto conquistato in tre giornate. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

