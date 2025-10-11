Ucraina-Azerbaigian quarta giornata Gruppo D qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quarta giornata del Gruppo D di qualificazione Mondiali 2026. I padroni di casa vogliono mantenere il secondo posto, mentre gli azeri lottano per evitare l’ultimo posto. Ucraina-Azerbaigian si giocherà lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 20.45. UCRAINA-AZERBAIGIAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli ucraini hanno rialzato la testa dopo la spettacolare vittoria ottenuta in Islanda, che ha permesso loro di salire al secondo posto con 4 punti. Adesso la Nazionale di Rebrov spera di fare altrettanto contro gli azeri. Gli azeri stanno attraversando un momento molto delicato con un solo punto conquistato in tre giornate. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ucraina - azerbaigian
Azerbaigian-Ucraina (Qualificazioni Mondiali Europa, 09-09-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
L’Azerbaigian molla la Russia e riprende la sua collaborazione con l’Ucraina
Azerbaigian-Ucraina, seconda giornata Gruppo D qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla
Qualificazioni mondiali: Rabiot brilla anche con la Francia, poker Germania, il Belgio resta a secco, Malinovskyi “batte” Gudmundsson e fa volare l’Ucraina sul campo dell’Islanda - facebook.com Vai su Facebook
NEWS AGGIORNATA - Francia-Azerbaijan 3-0: Koné a riposo. Islanda-Ucraina 3-5: Dovbyk in campo dal 70' #ASRoma - X Vai su X
Lecce-Cagliari è l'anticipo della quarta giornata di Serie A: guardalo con MyClubPass di DAZN - Allo stadio Via del Mare di Lecce la squadra salentina ospita i sardi nel match valido per l'anticipo del quarto turno di campionato. Segnala punto-informatico.it