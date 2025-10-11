UCI Cinemas | Arriva la prima sala IMAX in Liguria

Il circuito cinematografico UCI Cinemas ha aperto la prima sala IMAX in Liguria, Ad inaugurare la sala sarà Tron: Ares. UCI Cinemas rivoluziona l’esperienza cinematografica in Liguria con l’apertura della nuova sala IMAX® presso UCI Luxe Fiumara, inaugurata con la proiezione esclusiva di Tron: Ares, il nuovo capitolo della saga sci-fi Disney, diretto da Joachim Rønning e con il premio Oscar Jared Leto. UCI Luxe Fiumara rappresenta un passo avanti nel piano di rinnovamento di UCI Cinemas in Italia, che punta a trasformare i cinema in luoghi di intrattenimento a 360°. « Con UCI Luxe Fiumara portiamo a Genova il futuro del cinema: tecnologia all’avanguardia, comfort senza paragoni e un’offerta unica per rendere ogni film un’esperienza indimenticabile », ha dichiarato Ramón Biarnés, Managing Director Southern Europe and Northern Europe di Odeon Cinemas Group. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - UCI Cinemas | Arriva la prima sala IMAX in Liguria

