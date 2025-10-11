Ucciso mentre litiga in strada con l'ex moglie arrestato il killer | Voleva difendere la donna

Fanpage.it | 11 ott 2025

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti sulla scena, il 44enne che ha ucciso Mamadou Diallo sarebbe intervenuto per provare a difendere la donna, ex moglie della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

