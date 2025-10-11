Ucciso in strada sulla Cassia a Roma mentre litiga con la compagna fermato il presunto aggressore

Notizie.virgilio.it | 11 ott 2025

L'uomo ucciso a colpi di coltello in strada, a Roma, sulla via Cassia, è un cittadino senegalese di 39 anni: fermato un 44enne. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

ucciso in strada sulla cassia a roma mentre litiga con la compagna fermato il presunto aggressore

© Notizie.virgilio.it - Ucciso in strada sulla Cassia a Roma mentre litiga con la compagna, fermato il presunto aggressore

