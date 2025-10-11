Ucciso a coltellate in strada a Roma
13.35 Un uomo è stato ucciso a coltellate a Roma. La polizia ha fermato il presunto aggressore. E' accaduto in zona Grottarossa, nell'area nord della Capitale. La vittima è un senegalese di 39 anni: era in strada e litigava con una donna, presumibilmente la sua partner, quando è stato accoltellato. Lo hanno raccontato alcuni testimoni. L'uomo è morto in ospedale. Il presunto aggressore è stato portato in questura ed è in stato di fermo. Sentiti dagli investigatori 3 testimoni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
