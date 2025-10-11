Ucciso a coltellate in strada a Roma 39enne senegalese aggredito mentre litigava con la compagna Un fermato

Un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina in strada a Roma. La polizia ha fermato il presunto aggressore. È accaduto a largo Sperlonga in zona Grottarossa. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

