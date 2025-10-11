Ucciso a coltellate in strada a Roma 39enne senegalese aggredito mentre litigava con la compagna Un fermato
Un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina in strada a Roma. La polizia ha fermato il presunto aggressore. È accaduto a largo Sperlonga in zona Grottarossa. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: ucciso - coltellate
Omicidio a Rovigo, 23enne ucciso a coltellate. Grave un altro giovane
Omicidio a Rovigo, 23enne ucciso a coltellate durante una lite in centro. Grave un altro giovane
Rovigo, rissa in centro a coltellate e cocci di bottiglia: ucciso un 23enne
La donna aveva ucciso il marito, Romano Fagoni, a coltellate nel gennaio 2023 davanti al figlio, a Nuvolera in provincia di Brescia, al termine di una lite Vai su Facebook
Omicidio a Borgo Mezzanone, ucciso a coltellate un uomo. Un altro straniero ferito, indagano i carabinieri. - X Vai su X
Uomo ucciso a coltellate in strada a Roma, un fermato - Secondo quanto riferito da alcuni testimoni il cittadino senegalese di 39 anni, mentre stava litigando con la compagna in strada, è stato aggredito con un coltello. Scrive ansa.it
Roma, 39enne ucciso a coltellate in strada a Grottarossa: un fermo - Secondo quanto riferito da alcuni testimoni un 39enne senegalese è stato accoltellato mentre stava liti ... Come scrive adnkronos.com