Ucciso a coltellate da un uomo mentre litiga in strada con la ex moglie | orrore a Roma

Leggo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate davanti alla ex moglie. Succede a Roma, a largo Sperlonga in zona Grottarossa, sabato mattina. La polizia ha fermato il presunto. 🔗 Leggi su Leggo.it

ucciso a coltellate da un uomo mentre litiga in strada con la ex moglie orrore a roma

© Leggo.it - Ucciso a coltellate da un uomo mentre litiga in strada con la ex moglie: orrore a Roma

In questa notizia si parla di: ucciso - coltellate

Omicidio a Rovigo, 23enne ucciso a coltellate. Grave un altro giovane

Omicidio a Rovigo, 23enne ucciso a coltellate durante una lite in centro. Grave un altro giovane

Rovigo, rissa in centro a coltellate e cocci di bottiglia: ucciso un 23enne

ucciso coltellate uomo mentreUcciso a coltellate da un uomo mentre litiga in strada con la ex moglie: orrore a Roma - Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate davanti alla ex moglie. Come scrive msn.com

Uomo ucciso a coltellate in strada a Roma: fermato il presunto aggressore - Il 39enne, cittadino senegalese, è stato colpito mortalmente mentre litigava con la compagna in zona Grottarossa ... Segnala altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Ucciso Coltellate Uomo Mentre