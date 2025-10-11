Ucciso a coltellate da un uomo mentre litiga in strada con la compagna | orrore a Roma

Leggo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate davanti alla compagna. Succede a Roma, a largo Sperlonga in zona Grottarossa, sabato mattina. La polizia ha fermato il presunto. 🔗 Leggi su Leggo.it

