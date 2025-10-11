Uccide l'ex per strada nel mirino di Mancini pure il nipote 12enne Lui si difende | Colpi partiti per sbaglio
Ad Antonio Mancini, arrestato per aver ucciso l'ex moglie Clelia a colpi di pistola per strada a Lettomanoppello (Pescara), è stato contestato anche il tentato omicidio del nipote 12enne. Ma lui si difende e non si pente: "Colpi partiti per sbaglio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: uccide - strada
Incidente sulla Nettunense a Marino, auto travolge e uccide una donna mentre attraversa la strada
Pirata della strada uccide una donna nel Bresciano e fugge senza chiamare aiuto: caccia all’investitore
Tragico incidente a Terracina, auto travolge e uccide 16enne e scappa: si costituisce il pirata della strada
Femminicidio Pescara, un uomo uccide per strada l'ex moglie Antonio Mancini, 70enne pluripregiudicato, è stato arrestato a Turrivalignani. La vittima, Clelia Mancini, aveva 61 anni - facebook.com Vai su Facebook
Uccide l’ex per strada, nel mirino di Mancini pure il nipote 12enne. Lui si difende: “Colpi partiti per sbaglio” - Ad Antonio Mancini, arrestato per aver ucciso l'ex moglie Clelia a colpi di pistola per strada a Lettomanoppello (Pescara), è stato contestato anche il ... Segnala fanpage.it
Uccide la moglie in strada tra la gente, arrestato - Ha aperto il fuoco in strada, in mezzo alla gente, tra le vie del piccolo paesino di Lettomanoppello, nel Pescarese, dove tutti conoscono tutti. Da ansa.it