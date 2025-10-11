Uccide la moglie malata e si suicida

Servizitelevideo.rai.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.46 Ha ucciso la moglie e si è lanciato dal balcone della loro abitazione, al terzo piano, a Mirandola, in provincia di Modena. Lui 86 anni, lei 84, morta probabilmente strangolata. Il corpo di lui è stato trovato in strada ore dopo la morte della donna, che era malata da tempo, affetta da demenza senile. Qualche giorno fa a Castelfranco, sempre nel Modenese, un altro pensionato aveva ucciso, sgozzandola, l'anziana moglie affetta da Alzheimer, e poi si era lanciato da una finestra, morendo sul colpo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

