Uccide la moglie malata di 86 anni e si lancia dal terzo piano la tragedia a Mirandola | è il secondo caso nel Modenese

Ha ucciso la moglie e si è poi tolto la vita un anziano di 86 anni, trovato senza vita nel cortile della palazzina in cui viveva la coppia a Mirandola. L'uomo si è gettato dal terzo piano, dopo aver tolto la vita alla moglie sua coetanea strangolandola. Secondo le prime informazioni, la donna era affetta da demenza senile. Qualche giorno fa a Castelfranco, sempre nel Modenese, un altro pensionato aveva ucciso, sgozzandola, l'anziana moglie affetta da Alzheimer. L'uomo si era lanciato da una finestra, morendo sul colpo.