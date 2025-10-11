Uccide la moglie malata di 86 anni e si lancia dal terzo piano la tragedia a Mirandola | è il secondo caso nel Modenese
Ha ucciso la moglie e si è poi tolto la vita un anziano di 86 anni, trovato senza vita nel cortile della palazzina in cui viveva la coppia a Mirandola. L’uomo si è gettato dal terzo piano, dopo aver tolto la vita alla moglie sua coetanea strangolandola. Secondo le prime informazioni, la donna era affetta da demenza senile. Qualche giorno fa a Castelfranco, sempre nel Modenese, un altro pensionato aveva ucciso, sgozzandola, l’anziana moglie affetta da Alzheimer. L’uomo si era lanciato da una finestra, morendo sul colpo. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Uccide la moglie 89enne malata e si suicida a 86 anni gettandosi dal terzo piano: è il secondo caso in pochi giorni - Un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 per poi togliersi la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui la coppia viveva. Riporta msn.com
Omicidio-suicidio a Mirandola, anziano uccide la moglie malata e si toglie la vita - Questa mattina, venerdì 11 ottobre, un uomo di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni, affetta da demenza senile, per ... Scrive msn.com