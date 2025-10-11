Uccide la moglie e si suicida gettandosi dal terzo piano | l'omicidio-suicidio nel Modenese

Un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni per poi buttarsi dal terzo piano della palazzina: è accaduto questa mattina a Mirandola, nel Modenese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio-suicidio a Pisa, spara alla moglie e poi si uccide

Una vita insieme, poi la malattia e il dramma. Un 92enne uccide la moglie e poi getta dalla finestra

Pisa, guardia giurata spara e uccide la moglie. Poi chiama i familiari e i carabinieri prima di togliersi la vita

Femminicidio Pescara, un uomo uccide per strada l'ex moglie Antonio Mancini, 70enne pluripregiudicato, è stato arrestato a Turrivalignani. La vittima, Clelia Mancini, aveva 61 anni

Uccide a colpi di pistola l'ex moglie nel Pescarese, arrestato #pescara #9ottobre

