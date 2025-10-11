Uccide la moglie 89enne malata e poi si toglie a vita

Tragedia nel Modenese: un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni per poi buttarsi dal terzo piano.

Uccide la moglie 89enne malata di demenza senile e si getta dal balcone: la tragedia a Mirandola - Omicidio suicidio nella mattinata di oggi, sabato 11 ottobre, a Mirandola, nel Modenese dove un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni e si è poi lanciato dal balcone. Si legge su msn.com

