Uccide la moglie 89enne malata di demenza senile e si getta dal balcone | la tragedia a Mirandola

(Adnkronos) – Omicidio suicidio nella mattinata di oggi, sabato 11 ottobre, a Mirandola, nel Modenese dove un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni e si è poi lanciato dal balcone. La donna a quanto si apprende soffriva di demenza senile.   Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

