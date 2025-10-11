Uccide la moglie 89enne malata di demenza senile e si getta dal balcone | la tragedia a Mirandola

(Adnkronos) – Omicidio suicidio nella mattinata di oggi, sabato 11 ottobre, a Mirandola, nel Modenese dove un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni e si è poi lanciato dal balcone. La donna a quanto si apprende soffriva di demenza senile. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Uccide la moglie 89enne malata di demenza senile e si getta dal balcone: la tragedia a Mirandola

In questa notizia si parla di: uccide - moglie

Omicidio-suicidio a Pisa, spara alla moglie e poi si uccide

Una vita insieme, poi la malattia e il dramma. Un 92enne uccide la moglie e poi getta dalla finestra

Pisa, guardia giurata spara e uccide la moglie. Poi chiama i familiari e i carabinieri prima di togliersi la vita

Femminicidio Pescara, un uomo uccide per strada l'ex moglie Antonio Mancini, 70enne pluripregiudicato, è stato arrestato a Turrivalignani. La vittima, Clelia Mancini, aveva 61 anni - facebook.com Vai su Facebook

Uccide a colpi di pistola l'ex moglie nel Pescarese, arrestato #pescara #9ottobre - X Vai su X

Omicidio-suicidio a Mirandola, anziano uccide la moglie malata e si toglie la vita - Questa mattina, venerdì 11 ottobre, un uomo di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni, affetta da demenza senile, per ... Scrive msn.com

Uccide la moglie 89enne malata e si suicida a 86 anni gettandosi dal terzo piano: è il secondo caso in pochi giorni - Un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 per poi togliersi la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui la coppia ... Secondo msn.com