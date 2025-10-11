Ubriaco su una Lamborghini non si ferma all’alt dei Carabinieri | bloccato

Ecodibergamo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INSEGUIMENTO. Inseguimento fra Brescia e Bergamo nella notte tra il 10 e l’11 ottobre: bloccato un 36enne a Grumello del Monte. Ritirata la patente e sanzioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

