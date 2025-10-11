TVTALK | LA FUNZIONE D’URSO C’È RAI1 NETTAMENTE SOPRA CANALE 5 QUANDO BALLA LEI

TvTalk, il celebre talk show di Rai3 noto per la rigorosa analisi dei dati d’ascolto, ha dedicato un ampio spazio a Ballando con le Stelle e a Barbara d’Urso. La conduttrice, per decenni tra i volti di punta di Canale 5 fino al forzato divorzio, è al centro dello show di Milly Carlucci. Rientrata in Rai dove iniziò la sua carriera, si conferma tra le più attese dai telespettatori. Silvia Motta, l’esperta auditel di TvTalk, ha analizzato come in ogni puntata la curva degli ascolti dei programmi di punta. Oggi è toccato a Ballando e al competitor Tu Si Que Vales, sottolineando “la funziona d’Urso”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

