Barbara d’Urso è tornata in Rai, là dove tutto era iniziato, e il pubblico l’ha accolta come una vera star. Dopo anni da protagonista assoluta di Canale 5, la conduttrice napoletana è tornata in prima serata grazie a Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che continua a essere uno dei punti di forza del sabato sera televisivo. La sua partecipazione ha immediatamente acceso i riflettori e i numeri degli ascolti lo dimostrano. Silvia Motta analizza la curva Auditel: “La funzione d’Urso esiste”. A confermare il potere televisivo della conduttrice è stata Silvia Motta, esperta Auditel di TvTalk, che ha analizzato nel dettaglio l’andamento degli ascolti di Ballando con le Stelle e del suo diretto concorrente Tu Sì Que Vales. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - TvTalk: Barbara d’Urso fa volare Rai 1, ascolti sopra Canale 5 con Ballando