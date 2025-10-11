TV Talk | Davide Maggio commenta il GF di Simona Ventura Ecco tutti gli ospiti

Dopo una settimana di pausa dovuta allo sciopero, Mia Ceran è pronta a tornare alla guida del secondo appuntamento stagionale di TV Talk, il magazine dedicato alla televisione, in onda oggi, sabato 11 ottobre, alle 15:00 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti dell’11 ottobre 2025. La puntata si aprirà con l’ analisi televisiva dell’attualità: da Gaza fino all’accordo di pace raggiunto pochi giorni fa. In questa prima parte sono attesi Massimo Giletti, conduttore de Lo Stato delle Cose; in collegamento da Gerusalemme la giornalista Francesca Mannocchi e, in studio, Carlo Puca. Spazio poi ai ReTVeet, la rubrica che raccoglie i momenti clou della settimana, e alla nuova edizione del Grande Fratello targato Simona Ventura. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

