Tv Rete 4 | microchip day Leidaa a Dalla parte degli animali

Roma, 11 ott. (askanews) – Il microchip day della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente per fornire il microchip a tantissimi cani e gatti vittime del randagismo e della riproduzione incontrollata; Lillo, vittima di un furto d'auto ritrovato dalle forze dell'ordine e alcuni simpatici ricci rimasti senza mamma, allattatati al Cras "Stella del Nord" della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Sono questi alcuni dei temi della prossima puntata di Dalla Parte degli Animali, in onda domani, alle 10.05, su Rete 4: il programma ideato e condotto, con i piccoli Stella e Leo, dall'on. Brambilla, che viene riproposto in replica domenica alle 16.