Tuttosport – Il Toro di Cairo è terribilmente provinciale Gli portai Gasperini e prese Ventura restammo di sale

2025-10-11 10:34:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Ferrante: “Cairo non all’altezza del Toro”. Da presidente? “La sua gestione non è stata e non è all’altezza della storia del Toro, direi che non comprende i sentimenti dei tifosi. Capisco la contestazione. La gente è stufa, vuole di meglio, di più. Vorrebbero una società ben strutturata. Con all’interno anche delle bandiere, come accade in tutti i club normali. Personaggi di qualità, di buon senso, che creano identità e trasmettono tradizioni e il fuoco sacro dell’amore per i colori sociali. Nel vivaio, come a fianco della prima squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – “Il Toro di Cairo è terribilmente provinciale. Gli portai Gasperini e prese Ventura, restammo di sale”

In questa notizia si parla di: tuttosport - toro

Tuttosport – “Toro ambizioso, non ci poniamo limiti. Sul mercato casella vuota a sinistra”

Tuttosport – Incubo Toro, disastro totale senza cuore né anima: così si rischia grosso

David non è questo ? Toro poco idee e confuse “Musetti da Finals” La prima pagina del 7 ottobre ? #Tuttosport - X Vai su X

David non è questo ? Toro poco idee e confuse “Musetti da Finals” La prima pagina del 7 ottobre ? #Tuttosport Vai su Facebook

Pagina 3 | “Il Toro di Cairo è terribilmente provinciale. Gli portai Gasperini e prese Ventura, restammo di sale” - La dura critica dell’ex attaccante granata Ferrante: “La gente è stufa, ha creato un club che sa soltanto galleggiare” ... tuttosport.com scrive

Tuttosport: "Juventus, si scalda Adzic. Il Toro vince, Cairo perde" - In occasione della prima pagina di oggi, ecco il titolo principale tra quello proposti da Tuttosport: "Juve, si scalda Adzic". Secondo tuttonapoli.net