Tuttosport e l’impatto di Openda | non ha dato nulla alla Juve è un pacco di 42 milioni senza reso
Per andare sull’eufemismo, potremmo dire che Lois Openda non sta rendendo alla Juve di Tudor per le aspettative che pesavano su di lui. I motivi addotti possono essere differenti. Tuttosport scrive intanto che si tratta di un “pacco” (nel senso di spedizione) senza possibilità di reso. Senza ripensamenti di sorta. I 42 milioni di euro del suo riscatto sono in realtà una formalità, poiché condizionati dalla salvezza della Juventus che è cosa ovvia Openda come una spedizione con reso non previsto. Finora non ha dato nulla alla Juve (Tuttosport). Scrive così il quotidiano: “Lois Openda non è ancora di proprietà bianconera, ma è come se lo fosse già. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: tuttosport - impatto
Rassegna stampa di Tuttosport ? ? ? Blitz in Cile per 3 stranieri talentuosi Vai su Facebook
Juve, retroscena Openda: investimento da 45 milioni da proteggere - Emergono dettagli sull' affare tra Juventus e Openda: il riscatto da 45 milioni ... Lo riporta tuttojuve.com
Pagina 2 | Openda, 45 milioni e reso non previsto. Ecco quando scatta l'obbligo per la Juve - L'attaccante belga finora ha impattato zero, ma il suo acquisto è certezza a bilancio: ecco perché e cosa si prospetta ora ... tuttosport.com scrive