Tuttosport e l’impatto di Openda | non ha dato nulla alla Juve è un pacco di 42 milioni senza reso

Per andare sull'eufemismo, potremmo dire che Lois Openda non sta rendendo alla Juve di Tudor per le aspettative che pesavano su di lui. I motivi addotti possono essere differenti. Tuttosport scrive intanto che si tratta di un "pacco" (nel senso di spedizione) senza possibilità di reso. Senza ripensamenti di sorta. I 42 milioni di euro del suo riscatto sono in realtà una formalità, poiché condizionati dalla salvezza della Juventus che è cosa ovvia Openda come una spedizione con reso non previsto. Finora non ha dato nulla alla Juve (Tuttosport). Scrive così il quotidiano: "Lois Openda non è ancora di proprietà bianconera, ma è come se lo fosse già.

