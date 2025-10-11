Tutte le visite dei Papi al Quirinale | storia di incontri con i presidenti della Repubblica

La prima volta di Papa Leone XIV al Quirinale. Come confermato questa mattina dalla Sala Stampa della Santa Sede, il Pontefice martedì si recherà in visita ufficiale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I Papi al Quirinale: una lunga storia di incontri. Nella storia sono diversi i Pontefici che si sono recati in visita al Quirinale. Il primo fu Pio XII il 28 dicembre 1939, quando l’Italia non era ancora una Repubblica: il Pontefice allora ricambiò la visita di re Vittorio Emanuele III, che sette giorni prima si era recato in Vaticano. San Giovanni XXIII il primo dopo la nascita della Repubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

