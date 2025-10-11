Tutte le notizie di sabato 11 ottobre | Nazionali e non solo

Ecco tutte le notizie odierne relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it L’ Italia non può sbagliare questa sera in Estonia, in attesa della sfida decisiva di martedì a Udine contro Israele. Gattuso vuole blindare il secondo posto nel girone e spera in un passo falso della capolista Norvegia. Gattuso e Tonali (LaPresse) – Calciomercato.it Il Ct azzurro pensa al 4-2-4 con la coppia Kean-Retegui al centro dell’attacco, supportati sull’esterno da Raspadori e Orsolini. Intanto sorride l’ Under 21: poker degli Azzurrini di Baldini alla Svezia nelle qualificazioni all’Europeo di categoria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

