Turista riminese denuncia stupro di gruppo durante la vacanza in Salento prelievo del Dna per gli indagati
Una turista riminese, in vacanza nel Salento, aveva denunciato lo scorso giugno di essere stata violentata da un gruppo di ragazzi che avrebbe ripreso lo stupro con un telefonino. A distanza di quattro mesi è stato eseguito il prelievo del Dna per quattro ragazzi indagati per il presunto stupro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
