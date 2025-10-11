Turismo Ravenna cerca i suoi ’esploratori’ | ne servono cinquanta
Ravenna ha lanciato ufficialmente a Ttg Travel Experience la call per reclutare i primi ‘Esploratrici e Esploratori’ di Footprints, i turisti che vivranno in anteprima la nuova esperienza di turismo sostenibile della città. Durante la conferenza stampa Fabio Sbaraglia, assessore al Turismo, Maria Grazia Marini, dirigente del Servizio Turismo, e Francesca Ferruzzi, direttrice di Ravenna Incoming, hanno presentato i contenuti del progetto europeo Footprints, spiegando come gli Esploratori avranno un ruolo fondamentale: saranno i primi a sperimentare i servizi di mobilità green, i nuovi percorsi turistici e il sistema di gamification che trasforma i visitatori in veri e propri ‘cittadini temporanei’ di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
