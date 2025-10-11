Tumori in Piemonte al via un nuovo percorso per le urgenze oncologiche

Al via in Piemonte un nuovo percorso per le urgenze oncologiche che ha come obiettivo quello di garantire ai pazienti oncologici una risposta rapida, uniforme e di qualità nelle situazioni d'urgenza. Si tratta del nuovo progetto Centro Accoglienza e Servizi - Terapia (Cas-T), promosso da Azienda. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

