Tumori in Piemonte al via un nuovo percorso per le urgenze oncologiche
Al via in Piemonte un nuovo percorso per le urgenze oncologiche che ha come obiettivo quello di garantire ai pazienti oncologici una risposta rapida, uniforme e di qualità nelle situazioni d'urgenza. Si tratta del nuovo progetto Centro Accoglienza e Servizi - Terapia (Cas-T), promosso da Azienda. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Life is Pink 2025: torniamo a colorare di rosa il mese di ottobre per sostenere la cura e la ricerca sui tumori femminili! Prende il via l’ottava edizione di #LifeIsPink, la campagna della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro contro i tumori femminili. Il - facebook.com Vai su Facebook
Piemonte, al via CAS-T: nuovo percorso per le urgenze oncologiche - Il progetto di Azienda Zero e Rete Oncologica garantisce risposta rapida ai pazienti in terapia. Da targatocn.it
Piemonte. Al via nuovo piano regionale di edilizia sanitaria: per gli ospedali investimento di 1,5 mld - Il piano di edilizia sanitaria comporta un investimento complessivo che sfiora gli 1,5 miliardi di euro per la realizzazione del nuovo Parco della Salute di Torino, della Città della Salute di Novara, ... Lo riporta quotidianosanita.it