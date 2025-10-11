Tudor e la macumba contro il Real Madrid | non solo Mbappé si ferma anche il gioiello di Xabi Alonso

Sembra che il Real Madrid stia facendo i conti con una maledizione: oltre a Mbappé, si è fermato anche il gioiello di Xabi Alonso. Se c’è una squadra veramente sfortunata con gli infortuni al momento in Europa, questa è il Real Madrid. I blancos, che mercoledì 22 ottobre alle 21:00 ospiteranno la Juventus, sono decimati dagli infortuni. Sembra una vera macumba il cui “artefice” è Igor Tudor. Il tecnico croato potrebbe affrontare una squadra decisamente rimaneggiata. In primis in difesa. Xabi Alonso deve fare a meno di Ferland Mendy, ai box dalla passata stagione. Al francese, prima della pausa di settembre si è aggiusto Antonio Rudiger. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

