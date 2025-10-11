tu si que vales nella terza puntata nuove spettacolari performance

Tu Si Que Vales, terzo appuntamento con le performance di cantanti, acrobati, imitatori, giocolieri, ballerini e mentalisti giudicate da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli. Domenica 11 ottobre in prima serata su Canale 5 l’appuntamento tv è con una nuova puntata di Tu Si Que Vales. Su palco si alterneranno le spettacolari performance di cantanti, acrobati, imitatori, giocolieri, ballerini e mentalisti giudicate dai fabulous five: Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli i quali, oltre a ricoprire il ruolo di giudici, sono pronti anche ad accendere il palco con esilaranti esibizioni in cui si divertiranno a vestire i panni di grandi artisti della scena musicale nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

