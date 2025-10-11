Tu Sì Que Vales anticipazioni dell’11 ottobre | la sorpresa di Sabrina Ferilli

Torna un altro appuntamento con le risate e le grandi emozioni di Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 capitanato da Maria De Filippi. Nella puntata di sabato 11 ottobre andrà in scena un’esibizione davvero speciale, che ha lasciato di stucco Sabrina Ferilli e che, se ne può star certi, avrà lo stesso effetto sul pubblico a casa. Si tratta di un irresistibile sketch in playblack di un folto numero di celeberrimi ospiti. Anticipazioni Tu Sì Que Vales, serata ricca di ospiti. Saranno numerose le esibizioni che si guadagneranno il tanto ambito “per me vale” dei giudici nella puntata in onda sabato 11 ottobre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tu Sì Que Vales, anticipazioni dell’11 ottobre: la sorpresa di Sabrina Ferilli

In questa notizia si parla di: vales - anticipazioni

Tú sí que vales, anticipazioni prime puntate: gli ospiti 'rubati' a Ballando, i giudici, le nuove sfide

Tú sí que vales, anticipazioni: svelati i nomi dei primi 11 Vip che si esibiranno insieme ai giudici

Tu Si Que Vales 2025 al via stasera 27 settembre su Canale 5: anticipazioni, giuria, ospiti e giudici

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Tu sì que vales: ecco tutte le anticipazioni di ciò che accadrà. Anche stasera Maria De Filippi vincerà contro Milly Carlucci? #Tusìquevales #mariadefilippi #ildifforme - facebook.com Vai su Facebook

Tu si que vales, stasera 4 ottobre: anticipazioni seconda puntata - X Vai su X

Tu Si Que Vales, il duello con Ballando è solo all'inizio: chi vincerà la sfida per gli ascolti tv? - Il talent show di Canale 5 sta dando filo da torcere al dancing show di Rai 1: gli ascolti parlano chiaro ma la partita è ancora lunga. Lo riporta libero.it

Ballando con le Stelle 2025 è riuscito ad accorciare le distanze con Tu sì que vales , ma a che prezzo? - Nonostante il programma di Milly Carlucci abbia guadagnato qualcosa in più rispetto alla settimana prima un po' dispiace che, ormai, sia solo la polemica a farla da padrone ... Come scrive vanityfair.it