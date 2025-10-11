Tu si que vales 2025 | le anticipazioni della terza puntata dell’11 ottobre
Tu si que vales 2025: le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti della terza puntata dell’11 ottobre, giudici, giuria, conduttori. Questa sera, sabato 11 ottobre 2025, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Tu si que vales 2025, il programma di successo condotto anche quest’anno da Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e la new entry Paolo Bonolis, che prende il posto di Gerry Scotti, oltre alla presidentessa Sabrina Ferilli. Si tratta della dodicesima edizione del programma che vede protagonisti persone di qualsiasi età e con i talenti più vari, pronti a mettersi in gioco e a stupire il pubblico da casa e in studio. 🔗 Leggi su Tpi.it
