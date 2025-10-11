TTG Rimini l’Italia al centro del business turistico internazionale tra IA e lusso

Continua a crescere la partecipazione al più grande evento b2b del settore turistico in Italia: la 62° edizione di Ttg travel experience, che si è conclusa oggi a Rimini, ha registrato un’affluenza del +3% rispetto allo scorso anno. I dati e le sfide. La fiera del turismo ha ospitato 2.700 brand espositori, 60 startup, 400 relatori. Ma non solo: tramite la piattaforma di matching sono stati realizzati più di 19.500 business meeting. Negli oltre 200 eventi, il fil rouge è stato il tema dell’edizione “Awake to a new era”: dunque come attrezzarsi al meglio di fronte ai cambiamenti che coinvolgono il settore turistico. 🔗 Leggi su Panorama.it

