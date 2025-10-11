Trump | Vincitrice Nobel pace mi ha dedicato premio ma non le ho detto Dammelo che spetta a me – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 11 ottobre 2025 "La persona che ha effettivamente ricevuto il Premio Nobel mi ha chiamato oggi e mi ha detto 'Accetto questo in tuo onore, perché te lo meritavi davvero'. Una cosa davvero carina da parte sua. Sono felice per lei, ovviamente non le ho detto “dammelo”'." Lo ha detto Trump alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

