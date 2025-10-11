Trump | Vincitrice Nobel pace mi ha chiamato e mi ha dedicato il Premio – Il video

Open.online | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 11 ottobre 2025 "La persona che ha effettivamente ricevuto il Premio Nobel mi ha chiamato oggi e mi ha detto 'Accetto questo in tuo onore, perché te lo meritavi davvero'. Una cosa davvero carina da parte sua. Sono felice per lei, ovviamente non le ho detto “dammelo”'." Lo ha detto Trump alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - vincitrice

Trump: Vincitrice Nobel pace mi ha dedicato premio, ma non le ho detto "Dammelo che spetta a me"

Trump: Vincitrice Nobel pace mi ha dedicato premio, ma non le ho detto "Dammelo che spetta a me" – Il video

trump vincitrice nobel paceCome l’ha presa Trump quando ha saputo di non aver vinto il Nobel - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato nella serata di venerdì la vittoria del Premio Nobel per la Pace da parte della leader dell’opposizione Venezuelana Mária Corina Machado: «La ... Come scrive ilpost.it

trump vincitrice nobel paceTrump: Vincitrice Nobel pace mi ha dedicato premio, ma non le ho detto "Dammelo che spetta a me" - Usa, 11 ottobre 2025 "La persona che ha effettivamente ricevuto il Premio Nobel mi ha chiamato oggi e mi ha detto 'Accetto questo in tuo onore, perché te lo meritavi davvero'. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Vincitrice Nobel Pace