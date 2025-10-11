Trump rompe con Xi Jinping | dazi al 100% alla Cina e panico mondiale Ora paga tutto il pianeta?
Ormai Donald Trump ci ha abituati a grandi innamoramenti e allontanamenti. Era successo con Musk, con Putin e ora con Xi Jinping. Sembravano rose e fiori dopo l’intesa trovata sulla gestione di TikTok. Ieri, invece, la caduta. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ha raggiunto un nuovo livello di tensione con una decisione senza precedenti: il presidente Donald Trump ha imposto dazi del 100% su tutte le importazioni cinesi, segnando una rottura netta nei rapporti con il leader del paese. L’annuncio ha scosso i mercati internazionali e aperto interrogativi sul futuro degli equilibri economici globali. 🔗 Leggi su Cultweb.it
