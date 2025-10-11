Trump rimarrà in Israele meno di 4 ore
23.22 Sarà breve la visita di Donald Trump in Israele lunedì. Il Presidente Usa, che arriverà alle 9.20 (ora locale) e ripartirà alle 13.00 si fermerà meno di 4 ore per incontrare il Premier Benjamin Netanyahu e le famiglie degli ostaggi israeliani e per discorso alla Knesset, come anticipa Channel 12. Sarà accolto all'aeroporto di Tel Aviv da una breve cerimonia e si andrà subito alla Knesset, dove parlerà alle 11. Dopo l'incontro con Netanyahu e le faglie degli ostaggi andrà a Sharm per siglare il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Israele-Trump, accordo di "pace" ma perché a Gaza i raid non si fermano: cosa prevede il piano - Trump annuncia l'accordo per il piano di pace a Gaza e parla di "svolta storica", ma i raid continuano.
Trump: «Pace possibile». Ma per Israele resta il nodo del ritiro dalla Striscia - Lo stallo, il rischio di una trattativa lunga, la speranza, ma soprattutto la paura che tutto possa naufragare all'ultimo.