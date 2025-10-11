Trump pensa a un Arco di trionfo per i 250 anni d’America | ecco L' Arc de Trump

Davanti al Lincoln Memorial, tra le corsie congestionate che collegano la Virginia alla capitale federale, sorge un luogo che i pendolari conoscono appena: il Memorial Circle. Ma se i piani del presidente Donald Trump andranno avanti, quella rotatoria potrebbe presto trasformarsi nel centro di un nuovo monumento nazionale — un arco trionfale eretto per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti, previsto per il 2026. Secondo rivelazioni del Washington Post, il progetto è stato discusso all’interno della Casa Bianca e mostrato più volte nel corso di incontri ufficiali. Fotografie scattate nell’Oval Office nei giorni scorsi — tra cui alcune dell’agenzia AFP — mostrano Trump accanto a un modellino dell’arco, dal design chiaramente ispirato ai monumenti classici romani e all’Arc de Triomphe di Parigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump pensa a un "Arco di trionfo" per i 250 anni d’America: ecco "L'Arc de Trump"

