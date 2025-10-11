Trump ostaggio delle terre rare | la faida con la Cina i dazi aggirati e il conto per le famiglie non solo Usa

Roma, 11 ottobre 2025 – La faida commerciale tra Stati Uniti e Cina ha raggiunto un nuovo, drammatico punto di svolta, caratterizzato da un'escalation di tariffe che riscrive gli equilibri economici globali. L'attuale fase del conflitto, riaccesa con forza nel 2025, ha superato in asprezza lo scontro iniziale del 2018, portando i dazi a livelli che non si vedevano da decenni. L'ascesa vertiginosa delle tariffe nel 2025. Dopo un periodo di relativa stabilità in cui gli Usa vevano mantenuto i dazi esistenti, il 2025 ha visto una serie di mosse aggressive. Sebbene le tariffe fossero scese a circa il 30% per gli Usa e il 10% per la Cina dopo un accordo temporaneo a maggio 2025, la situazione è rapidamente precipitata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

